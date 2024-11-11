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        Malatya'nın ilçelerinde fidan dikim etkinlikleri yapıldı

        Malatya'nın Kale, Darende ve Arapgir ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:59
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        Malatya'nın ilçelerinde fidan dikim etkinlikleri yapıldı
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        Malatya'nın Kale, Darende ve Arapgir ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kale Kaymakamlığı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde, Kumluyazı Mahallesi TOKİ konutları bahçesine 250 fidan dikildi.

        Törene, Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, Belediye Başkan İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Akgün katıldı.

        - Darende

        Darende'de ise Balaban Mahallesi'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        İlçede 350 fidan dikildi.

        Ağaçlandırma etkinliğine Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, okul idarecileri ve yöre halkı katıldı.

        - Arapgir

        Arapgir'de ise Bolpınar Göleti ormanlık alanında öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla fidan dikildi.

        Törene Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve kurum amirleri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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