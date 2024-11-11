Malatya'nın ilçelerinde fidan dikim etkinlikleri yapıldı

Arapgir'de ise Bolpınar Göleti ormanlık alanında öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla fidan dikildi.

Törene, Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, Belediye Başkan İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Akgün katıldı.

Kale Kaymakamlığı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde, Kumluyazı Mahallesi TOKİ konutları bahçesine 250 fidan dikildi.

Malatya'nın Kale, Darende ve Arapgir ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

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