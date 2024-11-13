Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemede cesedin Burak Alpay'a (30) ait olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde deprem hasar alan binaların kontrolleri sırasında, ağır hasarlı bir binada ceset buldu.

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