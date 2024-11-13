Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada erkek cesedi bulundu.
Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada erkek cesedi bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde deprem hasar alan binaların kontrolleri sırasında, ağır hasarlı bir binada ceset buldu.
Yapılan incelemede cesedin Burak Alpay'a (30) ait olduğu tespit edildi.
Alpay'ın cesedi, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
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