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        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu

        Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:12
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        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
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        Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada erkek cesedi bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde deprem hasar alan binaların kontrolleri sırasında, ağır hasarlı bir binada ceset buldu.

        Yapılan incelemede cesedin Burak Alpay'a (30) ait olduğu tespit edildi.

        Alpay'ın cesedi, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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