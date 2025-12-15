Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçıları ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri iki ayrı operasyonda, 54 tarihi sikke, 2 bin 186 muhtelif eşya ve 2 bin 229 uyuşturucu hap ile 3,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.
