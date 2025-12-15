Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:40
        
        Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçıları ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri iki ayrı operasyonda, 54 tarihi sikke, 2 bin 186 muhtelif eşya ve 2 bin 229 uyuşturucu hap ile 3,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

