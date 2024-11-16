Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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