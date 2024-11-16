Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y, F.N.Y, R.Z.Ş. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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