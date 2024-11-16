Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ş.B'nin kullandığı 38 JZ 630 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Yazıköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y, F.N.Y, R.Z.Ş. ve E.Y. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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