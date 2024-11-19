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        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:15
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        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        G.D'nin kullandığı 31 ASK 730 plakalı çekici, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkiinde T.K. yönetimindeki 02 HK 190 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü T.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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