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        Malatya'da motor yağı çalan 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden motor yağı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:20
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        Malatya'da motor yağı çalan 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden motor yağı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        15 kameradaki 62 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, N.A'ya ait 325 farklı markalardaki motor yağını çalanların M.Y, S.Y. ve A.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

        Şüphelilere ait iş yerinin bahçesinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş, 325 motor yağı ile ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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