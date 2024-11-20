Malatya'da motor yağı çalan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait iş yerinin bahçesinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş, 325 motor yağı ile ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

15 kameradaki 62 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, N.A'ya ait 325 farklı markalardaki motor yağını çalanların M.Y, S.Y. ve A.Ö. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

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