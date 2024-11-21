Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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