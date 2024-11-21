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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:53
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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