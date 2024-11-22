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        Kale'de imza ve söyleşi günleri düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde eğitimci yazarlarla imza ve söyleşi günleri programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:16
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        Kale'de imza ve söyleşi günleri düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde eğitimci yazarlarla imza ve söyleşi günleri programı düzenlendi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Belediye Başkanlığının katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bent İlköğretim Okulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla böyle bir programın düzenlenmesinin önemli olduğunu anlatarak, "Hayatımıza değen ve anlam katan bazı olaylar vardır, bir çocuğun bile hayatı bu yönde değişse bizim için büyük bir katkıdır. Okumanın yazmanın ve yazdığımızı gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Burada bir kez daha tecrübelerinizi ve fikirlerinizi çocuklarla paylaştınız, inşallah gelecek nesillerin de okuyan ve yazan nesiller olmasını temelli ediyor, sizlerle beraber ilçemize gelen tüm yazarlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Programa Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, yazarlar Nazan Tarım, Hüseyin Keleş, Emine Arlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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