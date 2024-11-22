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        Malatya Valisi Yavuz'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:01
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenliğin, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini belirtti.

        Öğretmenliğin her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimiz değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizim medeniyetimizin eğitime bakış açısı 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' şiarıyla yoğurulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.' Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar; daha müreffeh bir Türkiye'nin temeli ve teminatı olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgelerinde eğitim ve öğretimin aksamaması için büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimizin ve bütün eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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