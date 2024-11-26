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        Malatya'da depremde yıkılan camiler hayırseverlerin desteğiyle ayağa kaldırılıyor

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan camiler, hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:00
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        Malatya'da depremde yıkılan camiler hayırseverlerin desteğiyle ayağa kaldırılıyor
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        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan camiler, hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapılıyor.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte 172 cami yıkıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında bu camilerden 38'inin yapımı sürüyor.

        Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, AA muhabirine, kentte depremlerin etkisiyle 38'i Kur'an kursu, 5'i müftülük binası, 172'si cami olmak üzere 215 yapının yıkıldığını söyledi.

        Arguvan, Doğanşehir ve Akçadağ'ın bazı köylerinde ağır hasarlı olup yıkımı beklenen 10 cami bulunduğunu belirten Dolu, yıkılan camilerin yerine de yenilerinin inşa edilmesi için çalışma başlatıldığını anlattı.

        Dolu, 38 camide inşaatın devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "2 camimiz deprem döneminde yıkıldığı için yapımına başlandı ve tamamlanarak ibadete açıldı. Önümüzdeki ramazan ayında ibadete açılacak şekilde 22 camimiz de tamamlanmış olacak. Malatya merkezde 12 büyük camimizin yapımı hayırseverler tarafından üstlenildi. Diğerlerinin yapımını da mahalleli ve köy sakinleri dernek kurup yardımlaşarak yaptırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerin büyüklüğüne göre şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon lira destekte bulunduk. Başkanlık, özellikle Türkiye Diyanet Vakfı, inşaatı devam eden ve sakinler tarafından yardımlaşılarak yapılan camilere destek oluyor."

        Yıkılan camilerin bulunduğu yerlerin rezerv alan ilan edilmesinin ardından bazı bölgelerde yeni cami inşası için arsa belirleme aşamasında olduklarını aktaran Dolu, yıkılan Kur'an kurslarının yanı sıra kentte bölgeye hitap edecek büyük bir Kur'an Eğitim Merkezi inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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