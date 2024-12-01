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        Malatya'da öğretmenler Gazze'deki zulme dikkati çekmek için 26 haftadır eylemde

        Malatya'da bir grup öğretmen İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara dikkati çekmek için 26 haftadır sessiz eylem yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:52
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        Malatya'da öğretmenler Gazze'deki zulme dikkati çekmek için 26 haftadır eylemde
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        Malatya'da bir grup öğretmen İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara dikkati çekmek için 26 haftadır sessiz eylem yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin yanında her pazar toplanıp saat 16.00-17.00 arasında sessizce bekleyen grup, daha sonra dağılıyor.

        Öğretmenlerin girişimleriyle oluşturulan grup, eylemlerini sıcak, soğuk, yağmur, kar demeden sürdürüyor.

        Eyleme katılanlardan Sümeyya Batar, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkati çekmek istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

        Batar, "Her pazar burada saat 16.00-17.00 arası sessiz eylem yapıyoruz ve öfkemizi, soylu bir öfkeyi haykırmak istiyoruz. Bir milleti savunmak, zulme ses çıkarabilmek adına buradayız. Bunun için insan olmak yeterli diye düşünüyoruz." dedi.

        Merve Doğanlar da zulme karşı duyarlılık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımızla ilk günden beri 'ne yapabiliriz?' diye düşündük. Yardımlar yapıyoruz, boykot yapıyoruz. Malatya halkı Gazze'yi unutmasın istiyoruz. Çocuklarımızla yaz kış demeden bekliyoruz. Gazze halkına selam göndermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Yaklaşık 6 aydır bu eylemi yapıyoruz, her pazar bir saat boyunca sessizce bekliyoruz. Pankartlarımıza insanlar duyarlılık gösteriyor, ilgi gösteriyor." diye konuştu.

        Enise Tosun ise İsrail'in yaptığı zulüm karşısında bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Burada zulme olan haykırışımızı sessiz bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. 'Kahrolsun İsrail' diyoruz. Baştan beri bu eylemin içerisindeyim, yaklaşık 26 hafta oldu. Her halükarda, her şartta, sıcak soğuk dinlemeden bu eylemimizi gerçekleştirmeye kararlıyız. Zulüm son bulana kadar buradayız. Gazze halkı kendini yalnız hissetmesin, biz her daim onların yanındayız. Bu zulme dikkat çekmek, boykota davet etmek, duaya davet etmek için bu eylemimizi gerçekleştiriyoruz."

        Eyleme katılan çocuklardan Zeynep Ece Doğanlar da Gazze'deki yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için eyleme katıldığını ve sessizce beklediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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