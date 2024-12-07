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        Yeni Malatyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yollarına kayıpsız devam etmenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:18
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        Yeni Malatyaspor-Kocaelispor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yollarına kayıpsız devam etmenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Sağlam, düzenlenen basın toplantısında, Yeni Malatyaspor'un sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, futbolcularının ise sahada ellerinden gelen mücadeleyi yaptığını belirtti.

        Yeni Malatyaspor'un bugüne kadar gösterdiği performansın puan ve puanlara dönüşmesi gerektiğini anlatan Sağlam, "Bugün ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.

        Yeni Malatya Stadı'nın zemininin çok iyi olduğuna dikkati çeken Sağlam, "Şu futbol ortamında, futbol ortamının çirkinliği maalesef birçok statta zemine de yansımış durumda. Bugün gerçekten mükemmel bir zeminde, çiçek gibi sahada futbol oynadık. Zeminin bu şekilde mükemmel hale gelmesinde kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Futbol bu tür insanlarla ve böyle ortamlarda daha güzelleşecek eğer becerebilirsek." değerlendirmesinde bulundu.

        Sağlam, Kocaelispor olarak puan kaybetmek istemediklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

        "Şunu biliyoruz ki ikinci yarıda ortaya koyduğumuz performans olumsuzdu, maçın başında olsaydı belki burada biz bugün hayal kırıklığına uğrayarak dönebilirdik. Büyük yara alabilirdik. Maçın ilk 35 dakikalık bölümünü mükemmel oynadık, 2 gol attık, belki 4 tane daha atabilirdik. İlk 35 dakikalık bölüm nasıl mükemmelse ondan sonraki bölüm bizim adımıza kötü oldu. Şu gerçekle yüzleştik. Futbolda mücadele etmediniz mi, işinizi ciddiye almadınız mı, futbolun doğrularını yapmadığınız, iç disiplinden uzaklaştığınız zaman futbol size cezayı hemen kesiyor. Bugün olduğu gibi, maçın ikinci yarısı 1-1 bitti, bunu belirtmek istiyorum. İkinci yarıdaki performansımızı bir daha görmek istemiyorum. Her şeye rağmen burada kazanarak, yolumuza kayıpsız devam etmek bizim adımıza mutluluk verici."

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise centilmence güzel bir maç oynandığını belirterek genç ve tecrübesiz takım olmalarından kaynaklanan hatalar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Savunmada ve duran toplarda yaptığımızı hatayla yediğimiz golle ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda ise U-19 takımımızdan monte etmeye çalıştığımız Furkan ve Şamil'in orta sahadaki etkili oyunuyla daha farklı bir Yeni Malatyaspor sahada gördük. Bu arkadaşların takım için kazanımının bizim açımızdan faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Sonuç itibarıyla 3-1 mağlup olduk, bundan sonraki sürece bakacağız. Her ne kadar takımımız zor durumda olsa da, bu ligde misafir gibi görünsek bile önümüzdeki yıllar için bu oyuncular Yeni Malatyaspor için kazanım olacak."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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