Yeni Malatyaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yollarına kayıpsız devam etmenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sağlam, düzenlenen basın toplantısında, Yeni Malatyaspor'un sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, futbolcularının ise sahada ellerinden gelen mücadeleyi yaptığını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un bugüne kadar gösterdiği performansın puan ve puanlara dönüşmesi gerektiğini anlatan Sağlam, "Bugün ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi. Yeni Malatya Stadı'nın zemininin çok iyi olduğuna dikkati çeken Sağlam, "Şu futbol ortamında, futbol ortamının çirkinliği maalesef birçok statta zemine de yansımış durumda. Bugün gerçekten mükemmel bir zeminde, çiçek gibi sahada futbol oynadık. Zeminin bu şekilde mükemmel hale gelmesinde kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Futbol bu tür insanlarla ve böyle ortamlarda daha güzelleşecek eğer becerebilirsek." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, Kocaelispor olarak puan kaybetmek istemediklerinin altını çizerek şöyle devam etti: "Şunu biliyoruz ki ikinci yarıda ortaya koyduğumuz performans olumsuzdu, maçın başında olsaydı belki burada biz bugün hayal kırıklığına uğrayarak dönebilirdik. Büyük yara alabilirdik. Maçın ilk 35 dakikalık bölümünü mükemmel oynadık, 2 gol attık, belki 4 tane daha atabilirdik. İlk 35 dakikalık bölüm nasıl mükemmelse ondan sonraki bölüm bizim adımıza kötü oldu. Şu gerçekle yüzleştik. Futbolda mücadele etmediniz mi, işinizi ciddiye almadınız mı, futbolun doğrularını yapmadığınız, iç disiplinden uzaklaştığınız zaman futbol size cezayı hemen kesiyor. Bugün olduğu gibi, maçın ikinci yarısı 1-1 bitti, bunu belirtmek istiyorum. İkinci yarıdaki performansımızı bir daha görmek istemiyorum. Her şeye rağmen burada kazanarak, yolumuza kayıpsız devam etmek bizim adımıza mutluluk verici."