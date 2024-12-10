Malatya'da kimya dersine ilgiyi arttırmak için şenlik düzenlendi

Öğrenciler, bu yönde etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirterek, organizasyonu düzenleyen öğretmenlere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Şenliğe katılan İnönü Üniversitesinden öğretim üyeleri de bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kimya öğretmenleri Sultan Özel ve Murat Aytan öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin kimyaya ilgisini artırmak ve deneylerle öğrenmelerini teşvik etmek amaçlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.