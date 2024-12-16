GÜNCELLEME- Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Etkisini sürdüren yağış nedeniyle trafik ekipleri caddelerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

- İlçelerde de kar yağışı sürüyor

Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Doğanşehir'de kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Trafik ekipleri önlem alırken, sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli seyretti. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. Tuzlama çalışmaları devam ediyor. İlçede kapalı yolumuz yok." diye konuştu.

Pütürge ilçesinde ve kırsal mahallelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öte yandan ilçede kapalı köy yolu bulunmadığı ve Pütürge-Malatya kara yolunun Kubbe Dağı kesimlerininse ulaşıma açık olduğu öğrenildi. Darende'de de kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının ardından kara yolları ve Darende Belediyesi ekipleri, ana arterlerle kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı.