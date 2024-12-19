Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan B.B. ve yolcu G.G, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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