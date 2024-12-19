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        Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:53
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        Malatya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Malatya Elazığ kara yolunda U.A.K. idaresindeki 44 AGU 508 plakalı otomobil, R.U'nun kullandığı 23 ACM 371 plakalı çekici, H.Z. yönetimindeki 35 YIM 05 plakalı otomobil, A.K'nin kullandığı 34 BA 2839 plakalı kamyonet ile B.B. idaresindeki 44 ABM 032 plakalı otomobil çarpıştı.

        Zincirleme kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.B. ve yolcu G.G, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        S.U. yönetimindeki 02 ACF 867 plakalı hafif ticari araç ise Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde, E.Ö. idaresindeki 44 AF 004 plakalı traktöre takılı ilaç makinesine çarptı.

        Kazada yaralanan E.Ö. ile S.U. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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