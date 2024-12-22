Malatya'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
Malatya'da yolda yürüyen husumetlisine av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan şüpheli yakalandı.
Malatya'da yolda yürüyen husumetlisine av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan şüpheli yakalandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesinde şüpheli M.S. yolda yürüyen husumetlisi M.T'ye ateş açarak, kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli M.S. polis ekiplerince olayda kullandığı av tüfeği ile yakalandı.
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