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        AK Parti Malatya 7. Olağan İl Gençlik Kolları kongresi yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucuyla mücadelede, bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken şey ailelerin, annelerin, babaların çocukları spor tesislerine getirmesi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:56
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        AK Parti Malatya 7. Olağan İl Gençlik Kolları kongresi yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucuyla mücadelede, bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken şey ailelerin, annelerin, babaların çocukları spor tesislerine getirmesi." dedi.

        Bakan Bak, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Malatya 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Malatya halkına selamlarını iletti.

        Ailenin önemine dikkati çeken Bak, "Dünyada sapkın akımları yaymaya, gençleri bunun üzerinden kullanmaya ve aileye, ailenin temeline, ailenin en güçlü yanına saldırmak istiyorlar. Biz de gençler olarak mutlaka bunu aklımıza kazımalıyız. Bizi tehdit eden, dünyamızı tehdit eden diğer konu bağımlılık. Bağımlılıkla mücadelede biz gençlere büyük görev düşüyor. Aile gücüne görev düşüyor ve spora görev düşüyor." diye konuştu.

        Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerinde, genç ofislerinde, öğrenci yurtlarında milyonlarca gence hizmet verdiklerini, Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyasıyla çoğunluğu genç 11 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini anlattı.

        Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun önemine işaret eden Bak, "Uyuşturucuyla mücadelede, bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken şey ailelerin, annelerin, babaların çocukları spor tesislerine getirmesi." dedi.

        Bak, çağın bir diğer tehlikesinin de obezite olduğuna dikkati çekerek, herkesin hareket etmesi gerektiğini bu nedenle ailelerin çocuklarını spor tesislerine getirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değeri vurgulayan Bak, Bakanlık olarak Malatya'ya 7,5 milyar liralık tesis yaptıkları bildirdi.

        Bak, AK Parti Gençlik Kolları'nın bir mektep olduğunu dile getirerek, "Orada çok şey öğrenilir, Türkiye'yi sevmek öğrenilir, vatanı sevmek öğrenilir, dava öğrenilir, bu coğrafyayı sevmek öğrenilir, işte burası büyük bir okul, işte bu noktada gençlere değer veren Cumhurbaşkanımıza minnetimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların savunucusu" olduğunu belirten Bak, "İşte o nedenle onunla çalışmak, onunla beraber yol yürümek hepimiz için şeref." dedi.

        Bak, gençlerden toplumun çimentosu olan spor klüpleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev almasını ve yöneticilik yapmalarını istedi.

        - "Ülkemizi fersah fersah ileriye taşıdığımızı görüyoruz"

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletini 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.

        Türkiye'yi ilerilere taşıdıklarını ifade eden Şahin, "Hangi alana bakarsak bakalım demokratikleşmede, insan haklarında, özgürlüklerde, kadın haklarında, gençlikle, bilimde, sanayide, teknolojide ülkemizi fersah fersah ileriye taşıdığımızı görüyoruz." diye konuştu.

        Şahin, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden, yüzde 80'lere ulaştırdığına işaret ederek, "Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda bütün kuralları değiştirmiş, dünyada parmakla gösterilen savunma sanayisi ve havacılık sanayi ürünlerini 185 ülkeye ihraç eden bir Türkiye konumuna gelmiş durumdayız." dedi.

        Türkiye'nin kendi astronotunu uzaya gönderdiğini, yerli ve milli otomobilini ürettiğini vurgulayan Şahin, "Geride bıraktığımız yıl içerisinde satılan her 3 elektrikli otomobilden bir tanesi Togg oldu." bilgisini verdi.

        Şahin, tarihin çok önemli bir döneminde bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bir istiklal adası olarak bütün mazlum ve mağdurlara el uzattığını vurguladı.

        Türkiye'nin Suriyeli mazlumların etnik kimliğine bakmadan, mezhebine meşrebine bakmadan onların yanında yer aldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Suriye'nin inşasında, ihyasında geleceğinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Maalesef bir terör devleti olan İsrail'in Filistinli, Kudüslü kardeşlerimize uygulamakta olduğu soykırım artık yaklaşık 450'inci gününe ulaştı. 50 binden fazla kardeşimiz şehit oldular. Ebediyete irtihal ettiler. Toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devleti için Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, her platformlarda onların haklı davaların savunucusu olmaya devam edeceğiz."

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da AK Gençlik’in bu coğrafyadaki en büyük gençlik hareketi olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini gençliğin enerjisiyle daha ileriye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

        Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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