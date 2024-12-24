Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "emniyet mahrem imamı" yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "emniyet mahrem imamı" yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen üç aylık planlı çalışma sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Elazığ'daki "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve geçmişte "Halit" kod ismiyle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde rütbeli personelden sorumlu "mahrem imam" olarak görev yaptığı tespit edilen A.F.E'yi yakaladı.

        Yapılan incelemelerde A.F.E'nin 4 ByLock hesabı kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve 2017 yılından bu yana "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

        Aynı suçtan aranan A.F.E'nin eşi M.E. de Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu
        MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu
        Vali Yavuz, Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti
        Vali Yavuz, Samanköy Kur'an kursunu ziyaret etti
        Malatya'da Batuhan'ın ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da Batuhan'ın ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti