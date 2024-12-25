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        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da anıldı

        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:39
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        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da anıldı
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        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Törene katılan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, gazetecilere, vefatının 51. yılında İsmet İnönü'yü memleketinde anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Ordumuzun büyük paşası, büyük diplomatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ikinci adamı, milli şefimiz İsmet İnönü'nün yaptıklarına minnettarız. Hatırasını saygıyla selamlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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