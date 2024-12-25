İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.
Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Törene katılan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, gazetecilere, vefatının 51. yılında İsmet İnönü'yü memleketinde anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Ordumuzun büyük paşası, büyük diplomatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ikinci adamı, milli şefimiz İsmet İnönü'nün yaptıklarına minnettarız. Hatırasını saygıyla selamlıyoruz." dedi.
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