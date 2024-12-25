İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da anıldı

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk sundu.

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