Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor

Adıyaman kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Darende ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler kara yolunda kontrollü ilerledi.

Malatya'nın Darende ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde kar, Adıyaman kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

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