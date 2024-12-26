Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
Malatya'nın Darende ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde kar, Adıyaman kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.
Malatya'nın Darende ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde kar, Adıyaman kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.
Darende ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler kara yolunda kontrollü ilerledi.
Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Polis ekipleri, Malatya istikametine giden sürücüleri kış lastiği kullanımı ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.
Çelikhan'da etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Kar topu oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Adıyaman kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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