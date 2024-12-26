Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor

        Malatya'nın Darende ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde kar, Adıyaman kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da sağanak, Darende ve Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde kar, Adıyaman kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

        Darende ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler kara yolunda kontrollü ilerledi.

        Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Polis ekipleri, Malatya istikametine giden sürücüleri kış lastiği kullanımı ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

        Çelikhan'da etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

        Kar topu oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

        Adıyaman kent merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
        Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı
        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı
        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamet Damlu ile yollarını ayırdı
        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamet Damlu ile yollarını ayırdı
        Malatya'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
        Malatya'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
        Malatya'da 2024 yılında 4 bin 369 çiftin nikahı kıyıldı
        Malatya'da 2024 yılında 4 bin 369 çiftin nikahı kıyıldı
        Malatya'da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı