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        Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere ÇKS uyarısı

        Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarını 31 Aralık'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilçe müdürlüklerine bizzat giderek yapmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:32
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        Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere ÇKS uyarısı
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        Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarını 31 Aralık'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilçe müdürlüklerine bizzat giderek yapmaları konusunda uyardı.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, 2025 üretim yılında bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için ÇKS müracaatlarının 31 Aralık'ta sona ereceği hatırlatıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde ve tarımsal desteklemelerden çiftçilerimizin maksimum derecede yararlanabilmesinde üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması önem arz ettiğinden, çiftçilerimizin ÇKS müracaatlarını 31 Aralık 2024'e kadar e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilçe müdürlüklerine bizzat giderek yapmaları gerekmektedir. Henüz başvuruda bulunmayan üreticilerimiz için tüm ilçe müdürlüklerimiz 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günlerinde de hizmet verecektir. Başvuru yapmayan çiftçiler herhangi bir tarımsal destekleme ödemesinden faydalanamayacak olup, çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024’e kadar ÇKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.​​​​​​​"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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