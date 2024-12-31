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        GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 02:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 02:20
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        GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.A.G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında B.Ç'nin kullandığı 44 AEL 895 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.Ç., B.D. ve Kaan Dalgakıran (24), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Dalgakıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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