GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A.G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında B.Ç'nin kullandığı 44 AEL 895 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.Ç., B.D. ve Kaan Dalgakıran (24), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dalgakıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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