Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

        Malatya'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcaoğlu Mahallesi İhsan Caddesi'nde bir binanın havalandırma boşluğundan gelen köpek sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, binanın havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu, köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
        Malatya 2025'te yeni konutlara ve iş yerlerine kavuşacak
        Malatya 2025'te yeni konutlara ve iş yerlerine kavuşacak
        Uluslararası karate turnuvasında altın madalya kazanan Ezel'in hedefi milli...
        Uluslararası karate turnuvasında altın madalya kazanan Ezel'in hedefi milli...
        Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        GÜNCELLEME - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı