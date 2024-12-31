Malatya'da binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek kurtarıldı
Malatya'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Malatya'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcaoğlu Mahallesi İhsan Caddesi'nde bir binanın havalandırma boşluğundan gelen köpek sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, binanın havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu, köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
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