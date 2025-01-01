Darende'de "Ailece camide milletçe duadayız" etkinliği düzenlendi

Programda, üç aylar ve İslam dininin birlik beraberliğe verdiği önem vurgulanırken, ailece camiye gelmenin manevi atmosferi güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcılar sabah namazında bir araya geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde çok sayıda aile ve gencin katılımıyla "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" etkinliği düzenlendi.

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