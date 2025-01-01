Malatya il protokolünden Regaip Kandili mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Yavuz, mesajında, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu anlamlı gecenin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Bu değerli zamanların duaları Allah'a arz etme, hataları telafi etme ve gönülleri arındırma fırsatı olduğunu kaydeden Yavuz, bu mübarek gecede hoşgörü ve sevgi duygularını yüceltmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda yaşanan zorlu süreçlerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Yavuz, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya çalıştığımız bugünlerde, bu anlamlı gecenin, Malatyamız başta olmak üzere ülkemizin huzuruna, refahına ve geleceğine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.