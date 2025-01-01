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        Malatya'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:58
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        Malatya'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Orduzu Mahallesi mezarlık yolunda kuyuya düşen bir köpek olduğu ihbarını alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye gitti.

        Halatla kuyuya inen itfaiye eri, ekip arkadaşlarının da yardımıyla yarım saatte hayvanı çıkardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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