Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Battalgazi'de din görevlileri istişare toplantısı düzenlendi

        Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından din görevlileri istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Battalgazi'de din görevlileri istişare toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından din görevlileri istişare toplantısı yapıldı.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Burada konuşan Vali Yavuz, çocukların ve gençlerin erken yaşta manevi değerlerle buluşması gerektiğini belirtti.

        Kreş ve 4-6 yaş Kur'an kurslarını yaygınlaştırmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Yavuz, gençlik faaliyetlerinde de tüm kesimlere ulaşmak gerektiğini vurguladı.

        Kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesinin önemini belirten Yavuz, şunları ifade etti:

        "Ayrımcılıktan uzak durmalıyız. Hepimiz, insanlık onurunu yüceltmek ve adalet için çalışmalıyız. Depremin ardından şehrimizdeki yıkımlar ve yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız, 2025 yılının sonuna kadar bu süreci büyük ölçüde tamamlamak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Malatya'nın sosyal dokusunu koruyarak vatandaşlarımızı yeniden evlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göçün olumsuz etkilerinden koruyarak şehrin kadim kültürünü yaşatmalıyız. Din görevlilerimizin vatandaşlarımıza bu süreci anlatmasını ve dini hizmetlerin aksamadan daha güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum."

        Hizmetlerin geliştirilmesi ve deprem sonrası çalışmaların ele alındığı toplantıya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Vuruşkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" işbirliği protokolü yapıl...
        Malatya'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" işbirliği protokolü yapıl...
        Malatya Müftüsü Dolu'dan Regaip Kandili mesajı
        Malatya Müftüsü Dolu'dan Regaip Kandili mesajı
        Malatya'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
        Malatya'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
        Malatya il protokolünden Regaip Kandili mesajı
        Malatya il protokolünden Regaip Kandili mesajı
        Darende'de "Ailece camide milletçe duadayız" etkinliği düzenlendi
        Darende'de "Ailece camide milletçe duadayız" etkinliği düzenlendi
        Malatya'da, yeni yılın ilk bebeğine 'Ahsen' ismi verildi
        Malatya'da, yeni yılın ilk bebeğine 'Ahsen' ismi verildi