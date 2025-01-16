Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında 9 ikamet, 4 iş yeri ile 2 araçta yapılan aramalarda 1316 sentetik hap, 31 gram sentetik uyuşturucu ile 2,26 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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