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        Malatya'da tırla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:04
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        Malatya'da tırla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        T.G'nin kullandığı 60 RD 225 plakalı kömür yüklü tır, Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi Mahallesi Ulugüney mevkisinde, H.K. idaresindeki 44 ET 932 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Y.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken, H.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Çift taraflı trafiğe kapanan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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