Malatya merkezli terör operasyonunda yakalanan PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı

Bu kapsamda Malatya merkezli olarak Diyarbakır'da yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde İran bölgesinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunan İran uyruklu M.A ve A.M.D yakalandı.

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