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        Depremlerden sonra yapımına başlanan Malatya çarşısının yapım süreci dronla görüntülendi

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan kent merkezinin yapım süreci dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:00
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        Depremlerden sonra yapımına başlanan Malatya çarşısının yapım süreci dronla görüntülendi
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        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan kent merkezinin yapım süreci dronla görüntülendi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kent merkezindeki iş yerlerinin büyük kısmı enkaz haline geldi.

        Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı gibi binlerce iş yerinin yıkımı sonrasında, bölgede kalıcı çarşının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen "Çarşı Projesi"nin yapımı için geçen yıl temmuz ayında temel atıldı.

        Temeli atılan alanlarda kurulan şantiyelerdeki çalışma ve binaların yükselme anları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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