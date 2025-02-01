Depremlerden sonra yapımına başlanan Malatya çarşısının yapım süreci dronla görüntülendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan kent merkezinin yapım süreci dronla görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kent merkezindeki iş yerlerinin büyük kısmı enkaz haline geldi.

Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı gibi binlerce iş yerinin yıkımı sonrasında, bölgede kalıcı çarşının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen "Çarşı Projesi"nin yapımı için geçen yıl temmuz ayında temel atıldı.

Temeli atılan alanlarda kurulan şantiyelerdeki çalışma ve binaların yükselme anları dronla görüntülendi.