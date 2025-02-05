Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin isimi, kaldıkları yurdun çalışma salonlarına verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İlhan Akıncı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu personelleri, depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin adını kaldıkları yurt içerisindeki çalışma salonlarına vermek için çalışma yaptı.

Öğrencilerin isim ve fotoğraflarının yer aldığı etiketler, çalışma salonlarının kapı üstlerine yapıştırıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, depremlerde Malatya'nın büyük bir yıkıma uğradığını söyledi.

Depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin isminin yaşatılması için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Kayhan, "6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da da büyük yıkım oldu. O dönemden sonra İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu'nda 8 öğrencimizin anılarını yaşatmak ve hatırlatmak adına adlarını çalışma salonlarına verdik. Depremlerde 5 personelimiz de yaşamını yitirmişti. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun." diye konuştu.