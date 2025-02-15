Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da 100 çiftin nikah töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da 100 çiftin nikah töreninde konuştu:
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız." dedi.

        Malatya Nikah Sarayı'nda Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin desteğiyle 100 depremzede çiftin nikah töreni düzenlendi.

        Törende, Malatya Müftülüğü Musiki Korosu ilahi ve şarkılar seslendirdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahsetti.

        Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır." diye konuştu.

        Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.

        Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

        "Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz, genç nüfusumuzun azalmaması lazım, böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak, devlet olarak elbirliğiyle aşacağız. Bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımız elbirliğiyle aileyi koruma noktasında, ailemizi geliştirme noktasında elinden geleni yapıyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız müthiş bir farkındalık oluşturuyor, müthiş bir duyarlılık oluşturuyor. İnşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da artıracağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camimizde her cuma günü 22 milyon insan sadece camilerde bizim hutbelerimizi dinliyor. Hutbelerimizde milletimizi ilgilendiren konulara parmak basıyoruz. Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız."

        - Diğer konuşmacılar

        Vali Seddar Yavuz da İslam'ın önem verdiği evliliğin aynı zamanda devletin de en önemli yapı taşı olduğunu ve ailenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarında hür ve bağımsız olmasının da teminatı olduğunu söyledi.

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise kurulan yeni yuvalarda güzel nesiller dünyaya gelmesini dileyerek depremin yaralarını sardıklarını ve kent olarak güzel günlere kavuşacaklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de deprem süreci atlatan şehri ayağa kaldırırken aile kurumunun de gelişmesi için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Er, çiftlerin nikahını kıydı, şahitliklerini ise Erbaş ve Yavuz yaptı.

        Törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Yeni Malatyaspor- Manisa FK : 0-6
        Yeni Malatyaspor- Manisa FK : 0-6
        Malatya'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
        Malatya'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 4 aşevi daha açacak
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 4 aşevi daha açacak
        Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı