Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da 100 çiftin nikah töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız." dedi.

Malatya Nikah Sarayı'nda Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin desteğiyle 100 depremzede çiftin nikah töreni düzenlendi.

Törende, Malatya Müftülüğü Musiki Korosu ilahi ve şarkılar seslendirdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahsetti.

Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır." diye konuştu.

Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.

Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz, genç nüfusumuzun azalmaması lazım, böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak, devlet olarak elbirliğiyle aşacağız. Bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımız elbirliğiyle aileyi koruma noktasında, ailemizi geliştirme noktasında elinden geleni yapıyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız müthiş bir farkındalık oluşturuyor, müthiş bir duyarlılık oluşturuyor. İnşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da artıracağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camimizde her cuma günü 22 milyon insan sadece camilerde bizim hutbelerimizi dinliyor. Hutbelerimizde milletimizi ilgilendiren konulara parmak basıyoruz. Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız."