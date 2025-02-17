Malatya'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde balkondan düşen kadın ağır yaralandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde balkondan düşen kadın ağır yaralandı.
Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bulunan bir binada ikamet eden C.Ö.K, altıncı kattaki balkondan aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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