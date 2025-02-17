Malatya'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bulunan bir binada ikamet eden C.Ö.K, altıncı kattaki balkondan aşağı düştü.

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