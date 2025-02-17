Malatya'da baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi
Malatya'nın Kale ilçesinde yaban keçileri görüntülendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde yaban keçileri görüntülendi.
Kumluyazı Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü kıyısına gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgedeki kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, karların eridiği bölgede bir süre dolaştı.
Yaban keçileri daha sonra yüksek kesimlere doğru giderek bölgeden ayrıldı.
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