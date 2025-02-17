Malatya'da baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi

Bölgedeki kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, karların eridiği bölgede bir süre dolaştı.

Kumluyazı Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü kıyısına gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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