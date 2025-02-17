GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da, saat 18.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" temennilerini iletti.