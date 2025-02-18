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        Malatya'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu

        Malatya'da ahırın yanması sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:55
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        Malatya'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Malatya'da ahırın yanması sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle ahırda yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 araç, 7 personelle müdahale ettiği yangında ahırdaki 10 koyun ile 15 kuzu telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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