Malatya'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 araç, 7 personelle müdahale ettiği yangında ahırdaki 10 koyun ile 15 kuzu telef oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle ahırda yangın çıktı.

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