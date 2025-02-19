Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.
Yavuz açıklamasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir adreste yaptığı aramada, 2 tabanca ile 19 bin 376 uyuşturucu hap ele geçirdiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.
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