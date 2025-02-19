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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:20
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.

        Yavuz açıklamasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir adreste yaptığı aramada, 2 tabanca ile 19 bin 376 uyuşturucu hap ele geçirdiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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