Malatya'da kar etkili oluyor
Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Bazı sürücüler, araçlarıyla beyaza bürünen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.
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