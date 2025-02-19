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        Malatya'da kar etkili oluyor

        Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:21 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:21
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        Malatya'da kar etkili oluyor
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        Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Bazı sürücüler, araçlarıyla beyaza bürünen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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