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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:11
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik, Saray, Başharık, İkizce ve Çöşnük mahallelerinde belirlenen adreslerde operasyon yapıldığını kaydetti.

        Vali Yavuz, 3 ikamet, 1 iş yerinde arama yapıldığı, üst araması gerçekleştirilen 4 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak, operasyonda 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini bildirdi.

        Öte yandan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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