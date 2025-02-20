Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik, Saray, Başharık, İkizce ve Çöşnük mahallelerinde belirlenen adreslerde operasyon yapıldığını kaydetti.
Vali Yavuz, 3 ikamet, 1 iş yerinde arama yapıldığı, üst araması gerçekleştirilen 4 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak, operasyonda 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini bildirdi.
Öte yandan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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