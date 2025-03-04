Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında operasyon düzenledi.
Bir araç, bir ikamet ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 868 sentetik ecza maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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