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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:44
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında operasyon düzenledi.

        Bir araç, bir ikamet ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 868 sentetik ecza maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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