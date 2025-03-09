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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Burak Olcar, Okan Taşköprü, Oğuzhan Kocaçoban

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Talha Garip (Dk. 46 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Emircan Bayrakdar, Furkan Söyler (Dk. 69 Metehan Ünal), Enes Nas, Muhammet Emir Ulusoy (Dk. 69 Eray Şişman), Halil İbrahim Atcı (Dk. 82 Osman Katipoğlu), Umut Taniş

        Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Glumac , Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Emre Kaplan (Dk. 46 Furkan Apaydın-Dk.57 Yusuf Sertkaya), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 46 Mehmet Güneş), Soukou (Dk. 57 Poyraz Yıldırım), Benny (Dk. 57 Batuhan Çelik), Joao

        Goller: Dk. 17 Joao, Dk. 24 Burak Öksüz, Dk. 83, Dk. 87 Batuhan Çelik, Dk. 90+2 Poyraz Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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