Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu.
Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.
Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.
Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.
Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.
Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
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