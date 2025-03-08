Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.