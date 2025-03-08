Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim

        Benzer Haberler

        Malatya'da 95 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı
        Malatya'da 95 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı
        Malatya'da dron ile trafik denetimi yapıldı
        Malatya'da dron ile trafik denetimi yapıldı
        Bakan Kurum: Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz
        Bakan Kurum: Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz
        Bakan Kurum, "Malatya İftar Buluşması" programında konuştu:
        Bakan Kurum, "Malatya İftar Buluşması" programında konuştu:
        Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor
        Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor
        YEDAM Malatya'da yılın ilk iki ayında 21 danışana hizmet verdi
        YEDAM Malatya'da yılın ilk iki ayında 21 danışana hizmet verdi