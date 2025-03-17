Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        "Dünya kayısı başkenti" Malatya beyaz gelinliğini giydi

        Türkiye'de kayısı üretiminin en çok yapıldığı şehir olan Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya kayısı başkenti" Malatya beyaz gelinliğini giydi
        ABONE OL

        Türkiye'de kayısı üretiminin en çok yapıldığı şehir olan Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

        "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, mart başı olmasına rağmen gündüz 15-16 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

        Malatya Ovası'nı beyaza bürüyen kayısı bahçelerinin arasında kalan yerleşim yerleri, açan kayısı çiçekleriyle adeta inci gerdanlıkla çevrelendi.

        Yaklaşık 9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte, çiçeklerin de açmasıyla üreticiler ilaçlama yaparak, ürünlerini hastalıklardan korumak için büyük çaba gösteriyor.

        Kayısı üreticisi Erol Işık, AA muhabirine, ilçede kayısı çiçeklerinin açmasıyla beraber güzel görüntü oluştuğunu söyledi.

        Bembeyaz görüntünün vatandaşlar tarafından da sevildiğini aktaran Işık, "Kayısı bahçeleri çiçek açtı. Her taraf doğal bir şekilde beyaz gelinlik giymiş gibi görünüyor. Kale ilçesi erken çiçek açar ve meyve verir. Şu an ilaçlama yapıyoruz, bahçe işleri başladı. Gelip geçenler fotoğraf çekiyorlar. Hava temiz, her taraf güzel kokuyla çevrili. Ovanın tamamı çiçek açtı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi
        Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı; o anlar kamerada
        Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı; o anlar kamerada
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı
        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı