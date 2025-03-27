Malatya'da kamyonetle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürgü Mahallesi'nde, R.B. yönetimindeki 44 ADN 811 plakalı kamyonet ile A.Ş. idaresindeki 44 J 3367 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü R.B. ile yolcu minibüsünde bulunan M.A. ve E.A. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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