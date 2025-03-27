Malatya-Ankara kara yolunda trafik denetimi

Malatya'da, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince Malatya-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları yönünde sürücülere uyarıda bulundu.

Uygulamaya katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın bayram tadında yaşanması için ulaşım gibi birçok alanda gerekli tedbirlerin planlandığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından tatil süresince her 24 saatte 135 ekip, 339 personelin trafik denetimi için görevlendirildiğini belirten Yavuz, "Doğu ve batı arterlerinde bulunan EDS sistemlerimiz ile Kent Güvenlik Sistemi'miz 24 saat aktif halde bulunacak. Asayiş denetimlerine de ağırlık vereceğiz." dedi.