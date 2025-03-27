Malatya-Ankara kara yolunda trafik denetimi
Malatya'da, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla trafik denetimi yapıldı.
Malatya'da, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince Malatya-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları yönünde sürücülere uyarıda bulundu.
Uygulamaya katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın bayram tadında yaşanması için ulaşım gibi birçok alanda gerekli tedbirlerin planlandığını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından tatil süresince her 24 saatte 135 ekip, 339 personelin trafik denetimi için görevlendirildiğini belirten Yavuz, "Doğu ve batı arterlerinde bulunan EDS sistemlerimiz ile Kent Güvenlik Sistemi'miz 24 saat aktif halde bulunacak. Asayiş denetimlerine de ağırlık vereceğiz." dedi.
Asayiş ve trafik denetimlerinde her 24 saatte 620 ekip, 2 bin 671 personel görevlendirildiğini bildiren Yavuz, "Ölümlü, yaralamalı trafik kazalarında hız ihlalinin, geçiş üstünlüğüne uymamanın ve kırmızı ışık ihlali ile dönüş kurallarına uymamanın en çok etkili olduğunu görüyoruz. Özelikle hız ihlali yüzde 47,1'e ulaşmış durumda. Dolayısıyla hız denetimlerine bayram süresince daha fazla önem göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Yavuz, sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve yola yorgun çıkmamalarını istedi.
Denetimde, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da hazır bulundu.
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