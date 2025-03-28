Kale'de Kütüphane Haftası programı düzenlendi
Malatya'nın Kale ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Kale Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Altın Çilek Anaokulu düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kitabın önemi anlatıldı.
Öğrencilere eğitici ve masalların da anlatıldığını etkinlikte, okul bahçesinde "doğa kütüphanesi" oluşturuldu.
Kaymakam Onur İnce, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu söyledi.
Daha sonra ilçede en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi.
Programa, Kale İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Fatih Kömürlü, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
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