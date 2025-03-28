Kale'de Kütüphane Haftası programı düzenlendi

Daha sonra ilçede en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi.

Kaymakam Onur İnce, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere eğitici ve masalların da anlatıldığını etkinlikte, okul bahçesinde "doğa kütüphanesi" oluşturuldu.

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