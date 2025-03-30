Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji depremzede ailelerle buluştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu.
Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırdan hareket eden kortej, bando takımlarının eşlik etmesiyle Malet Konteyner Kent'e geldi.
Depremzede çocuklar ve ailelerin bayramını kutlayan bakanlık temsilcileri, çocuklara şeker ve hediye dağıttı.
Nasrettin Hoca kostümü giyen maskot ise konteynerdeki çocuklara eğlenceli vakit yaşattı.
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