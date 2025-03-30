Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji depremzede ailelerle buluştu

Depremzede çocuklar ve ailelerin bayramını kutlayan bakanlık temsilcileri, çocuklara şeker ve hediye dağıttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu.

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